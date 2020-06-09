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20:23 09.06.2020

В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ, 10 военнослужащих ранены

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В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ, 10 военнослужащих ранены

В Авдеевке Донецкой области подорвался автомобиль Вооруженных сил Украины, 10 военнослужащих ранены. По факту начато расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в соцсети Facebook.

"Досудебным расследованием установлено, что 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве", - указывается в сообщении.

В результате взрыва 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование.

Теги: #донецкая_область #взрыв #раненные #всу
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