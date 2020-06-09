Экс-главу Львовской обладминистрации подозревают в незаконной передаче земли на 7 млн грн

Прокурор Львовской области Ирина Диденко подписала подозрение экс-главе Львовской областной государственной администрации Маркияну Мальскому в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

"Подписала уведомление о подозрении экс-главе Львовской областной государственной администрации. Обвинение состоит в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (более 7 млн грн убытков)», – написала Диденко на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В сообщении не указана фамилия экс-главы Львовской обладминистрации, но прилагается копия распоряжения о продаже участка площадью более 15 га земли ООО "Узлисся".

В базе распоряжений глав Львовской обладминистрации такой документ обнародован 8 августа 2019 года за подписью Маркина Мальского. Кроме этого, 8 августа обнародованы еще 2 распоряжения о продаже земли ООО "Узлисся".

Прокуратура считает, что руководитель обладминистрации не имел права продавать эту землю, поскольку на ней расположены общественное озеро и защитная полоса, которые не подлежат отчуждению.

"По версии следствия, в прошлом чиновник издал распоряжение, которым передал в собственность обществу земельный участок площадью более 15 га, расположенный за пределами населенного пункта с.Стрелки на территории Бибрского городского совета Перемышлянского района Львовской области для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн. Однако на этом участке самом деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности", - написала Диденко.

Также прокурор области указала, что готовится иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства.

По данным системы YouControl, конечным бенефициаром ООО "Узлисся" является экс-народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Кривецкий.

Мальский возглавлял Львовскую ОГА с 5 июля по 26 декабря 2019 года.