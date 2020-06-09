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19:45 09.06.2020

Пожар в херсонской многоэтажке, охвативший крышу дома, ликвидирован, жертв нет

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Пожар в херсонской многоэтажке, охвативший крышу дома, ликвидирован, жертв нет

Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в г.Херсон, перекинувшийся на крышу здания и распространившийся на большой площади, уже ликвидирован, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"9 июня в 15:42 в г.Херсон по ул. Порт-Элеватор, 13 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с последующим распространением на крышу здания. В 16:35 пожар локализован на площади около 500 кв.м., в 18:50 - ликвидирован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению пожара было привлечено 35 человек человек их личного состава и 10 единиц их техники.

Теги: #гсчс #херсон #пожар
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