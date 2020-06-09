Казанский о заседании подгруппы ТКГ: Представители "ЛДНР" вели себя нервно, а РФ протеста не высказывал

Представитель России в политической группе Трехсторонней контактной группы не протестовали против включения переселенцев из оккупированных районов Донбасса в украинскую делегацию, сообщил представитель Донецкой области в политической группе ТКГ Денис Казанский.

"Российский представитель Дмитриевский протеста против появления переселенцев в украинской делегации не высказывал", - написал он на своей странице в Facebook.

В то же время, отметил он, представители так называемых "Л/ДНР" отреагировали на новых членов украинской делегации "нервно".

"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", - рассказал Казанский.

Он также предположил, что основное заседание ТКГ, запланированное на 10 июня, может затянуться до позднего вечера.

9 июня Украина впервые привлекла к работе группы по политическим вопросам ТКГ заявленных со стороны украинской делегации представителей ОРДЛО. Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.