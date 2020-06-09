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19:18 09.06.2020

ГБР сообщили о подозрении еще двум экс-"беркутовцам"

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ГБР сообщили о подозрении еще двум экс-"беркутовцам"

Следователи Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора, сообщили о подозрении двум бывшим милиционерам полка особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в Днепропетровской области, сообщается на сайте Офиса генпрокурора во вторник.

"Следствием установлено, что 22 января 2014 года бывшие милиционеры полка особого назначения "Беркут" сфальсифицировали доказательства в отношении одного из незаконно задержанных участников акции протеста. "Экс-беркутовцы" предоставили заведомо ложные показания о якобы участии последнего в массовых беспорядках на ул.Грушевского в г.Киеве, сопровождавшиеся уничтожением имущества. В результате незаконных действий экс-правоохранителей, участнику акции протеста сообщили о подозрении, и он был взят под стражу за особо тяжкое преступление, которое он не совершал", - говорится в сообщении.

Экс-правоохранителям выдвинуто подозрение по ст.340 и ч.2 ст.384 Уголовного кодекса Украины (незаконное препятствование, организация и проведение собраний, митингов в центральной части города Киева, а также предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения).

Теги: #гбр #беркут
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