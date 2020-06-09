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19:15 09.06.2020

Министр финансов Португалии уходит в отставку, не останется главой Еврогруппы на второй срок

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Министр финансов Португалии уходит в отставку, не останется главой Еврогруппы на второй срок

Министр финансов Португалии Мариу Сентену объявил об уходе в отставку с этой должности и намерении покинуть пост председателя Еврогруппы по истечении своих полномочий.

"Мой срок в должности председателя Еврогруппы истекает 13 июля 2020 года. В четверг я проинформирую коллег по Еврогруппе о своем решении не претендовать на второй срок, с 15 июня я уйду с поста министра финансов Португалии", - написал Сентену в своем микроблоге в Twitter.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта сказал, что Сентену покидает правительство по собственной инициативе. Португальские СМИ сообщили, что он рассчитывает занять пост главы Банка Португалии (ЦБ страны).

Теги: #министр #отставка #португалия
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