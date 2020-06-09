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18:39 09.06.2020

В Иране арестовали 6 человек по делу о сбитом самолете МАУ

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В Иране арестовали 6 человек по делу о сбитом самолете МАУ

6 человек арестованы в Иране по делу о крушении украинского самолета "Международных авиалиний Украины", в результате которого погибли 176 человек, сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили.

"Судебная власть, а в частности судебная организация вооруженных сил, отвечает за дело о крушении украинского самолета. Некоторые приказы были изданы как только произошло крушение, и была назначена специальная ветвь по этому делу в военном суде", - цитирует слова Эсмаили иранское правительственное информагентство "IRNA".

Он уточнил это после того, как судебные органы проинформировали семьи жертв, и к настоящему времени семьями было подано 70 жалоб. Также представитель судебной власти сообщил, что по этому делу были арестованы шесть человек, трое из них были освобождены под залог, а еще трое все еще находятся под стражей.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #иран #аресты
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