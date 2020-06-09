Бахматюк надеется на закрытие дела о стабкредите VAB Банка после решения Печерского райсуда

Киев. 9 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк надеется на закрытие дела о стабилизационном кредите Национального банка Украины (НБУ) после решения Печерского районного суда об отмене постановления о возобновлении уголовного дела против него лично и его компании экс-заместителем генпрокурора Виталием Касько.

"5 июня Печерский районный суд Киева, принял решение, которым отменил незаконное постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки. Это незаконное постановление о возобновлении уголовного дела против меня лично и моей компании Касько подписал по прямому указанию Андрея Богдана. Мы неоднократно заявляли, что это постановление было вынесено Касько с нарушением всех норм и принципов права", - указано в заявлении экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка обнародованном во вторник.

Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления. Бахматюк выразил надежду, что генеральный прокурор поставит точку в этом вопросе.

"Выполнив решение суда, Генеральный прокурор восстановит справедливость и не допустит уничтожения компании-работодателя, компании-крупного налогоплательщика, компании, которая создает украинский продукт и занимает важное место в структуре экономики государства", - отметил он.

Печерский райсуд Киева своим решением, в частности, признал противоправным бездействие генпрокурора, которое заключается в нерассмотрении ходатайства об отмене постановления первого зама генпрокурора Каська от 18 сентября 2019 года об отмене постановления от 9 августа 2019 года о закрытии криминального производства №12016100000001664 от 8 октября 2016 года и обязал генпрокурора рассмотреть данное ходатайство.

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного судка (ВАКС) 28 мая избрала мерой пресечения экс-владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку содержание под стражей.

15 апреля ВАКС отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в избрании для бизнесмена, экс-владельца VAB Банка Бахматюка меры пресечения в виде содержания под стражей в деле о полученном этим банком в 2014 году стабилизационном кредите Нацбанка, что подтверждает незаконность действий НАБУ.

20 марта 2015 года НБУ решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк (VAB Банк). К началу октября 2014 года банк по размеру активов занимал 16-е место (24 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 11 ноября 2019 года по подозрению в завладении средствами стабкредита VAB Банку задержали семь человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Национального банка Украины, VAB Банка и связанных с экс-владельцем банка компаний, однако затем отпустили их под залог.

В конце ноября Министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталью Василюк, которые на момент следственных действий были за рубежом.