События

18:03 09.06.2020

СБУ сообщила о подозрении руководству "управления миграционной службы МВД ЛНР" по делу о принудительной "паспортизации" граждан Украины

2 мин читать
СБУ сообщила о подозрении руководству "управления миграционной службы МВД ЛНР" по делу о принудительной "паспортизации" граждан Украины

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю так называемого "управления миграционной службы Министерства внутренних дел ЛНР" и его заместителю по фактам принудительной "паспортизации" граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

"По данным следствия, с 2018 года оккупационная администрация РФ с привлечением "должностных лиц" учреждений в сферах образования, медицины, социальной защиты начала процесс выдачи местным жителям "паспортов ЛНР". Ответственность за ведение политики насаждения гражданства псевдореспублики возложена на руководство "управления миграционной службы" оккупационной администрации РФ. Невыполнение требования получения "документа" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений и тому подобного", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По предварительным данным, паспорта "ЛНР" получили более 200 тыс. человек.

"Принудительный характер "паспортизации" нарушает законы и обычаи войны, определенные положениями статей 3, 8, 52 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I)", - подчеркивают правоохранители.

Начальнику "управления миграционной службы" и его заместителю инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #рф #сбу #донбасс #паспортизация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:40 09.06.2020
Меркель и Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу

Меркель и Путин высказались за активизацию переговоров по Донбассу

15:46 09.06.2020
КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" заработают с 10 июня, но пропуск лиц украинской стороной не гарантирует возможность пересечения линии разграничения - Госпогранслужба

КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" заработают с 10 июня, но пропуск лиц украинской стороной не гарантирует возможность пересечения линии разграничения - Госпогранслужба

13:19 09.06.2020
Зеленский о ситуации на Донбассе: у меня "океан информации", поэтому я не сильно реагирую на тех, кто "в озере"

Зеленский о ситуации на Донбассе: у меня "океан информации", поэтому я не сильно реагирую на тех, кто "в озере"

10:48 09.06.2020
8,6 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 171 умерший

8,6 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 171 умерший

10:14 09.06.2020
Украина привлекла к работе политгруппы ТКГ в качестве представителей ОРДЛО журналистов Гармаша и Казанского, врача Либстера и юриста Горана

Украина привлекла к работе политгруппы ТКГ в качестве представителей ОРДЛО журналистов Гармаша и Казанского, врача Либстера и юриста Горана

07:45 09.06.2020
С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ

С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ

18:19 08.06.2020
Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

13:48 08.06.2020
Российские следователи в Крыму передали в суд дело Джемилева без уведомления обвиняемого и защитников

Российские следователи в Крыму передали в суд дело Джемилева без уведомления обвиняемого и защитников

13:36 08.06.2020
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

10:42 08.06.2020
В России за сутки выявлено почти 9 тыс. новых случаев COVID-19, 112 умерших

В России за сутки выявлено почти 9 тыс. новых случаев COVID-19, 112 умерших

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Иране арестовали 6 человек по делу о сбитом самолете МАУ

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

В Киеве проректор университета задержан на взятке в 220 тыс. грн

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже 10 дней подряд

В Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронвируса, заболел 21 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР сообщили о подозрении еще двум экс-"беркутовцам"

Министр финансов Португалии уходит в отставку, не останется главой Еврогруппы на второй срок

Госисполнитель передала материалы о выплате ПриватБанком в пользу офшоров Суркисов $257 млн в Нацполицию для открытия уголовного производства

Эйфелева башня 25 июня откроется для посещений

В Иране арестовали 6 человек по делу о сбитом самолете МАУ

Бахматюк надеется на закрытие дела о стабкредите VAB Банка после решения Печерского райсуда

Экс-нардеп Грановский отвергает обвинения в захвате столичного ТРЦ Sky Mall

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

Первая ракетка Украины Свитолина и бизнесмен Ярославский могут стать почетными гражданами Харькова

Словакия открывает границы для 16 стран Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА