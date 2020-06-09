СБУ сообщила о подозрении руководству "управления миграционной службы МВД ЛНР" по делу о принудительной "паспортизации" граждан Украины

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю так называемого "управления миграционной службы Министерства внутренних дел ЛНР" и его заместителю по фактам принудительной "паспортизации" граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

"По данным следствия, с 2018 года оккупационная администрация РФ с привлечением "должностных лиц" учреждений в сферах образования, медицины, социальной защиты начала процесс выдачи местным жителям "паспортов ЛНР". Ответственность за ведение политики насаждения гражданства псевдореспублики возложена на руководство "управления миграционной службы" оккупационной администрации РФ. Невыполнение требования получения "документа" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений и тому подобного", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По предварительным данным, паспорта "ЛНР" получили более 200 тыс. человек.

"Принудительный характер "паспортизации" нарушает законы и обычаи войны, определенные положениями статей 3, 8, 52 Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 (Протокол I)", - подчеркивают правоохранители.

Начальнику "управления миграционной службы" и его заместителю инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.