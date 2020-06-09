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17:57 09.06.2020

Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

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Российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины, потерь нет

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений, сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под огнем из станковых противотанковых гранатометов оказались защитники Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм в районе Крымского и дважды – под Ореховым. Также применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Опорные пункты подразделений ОС под Новолуганским, Новотошковским и Шумами были обстреляны из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Хутора Вольный велся огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.

С начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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