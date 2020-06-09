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17:39 09.06.2020

Первая ракетка Украины Свитолина и бизнесмен Ярославский могут стать почетными гражданами Харькова

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Первая ракетка Украины Свитолина и бизнесмен Ярославский могут стать почетными гражданами Харькова

Экспертный совет во вторник единогласно утвердил 3 кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин города Харькова".

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, ими стали председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун, президент группы DCH Александр Ярославский и первая ракетка Украины, член сборной страны по теннису Элина Свитолина.

"Окончательное решение относительно утвержденных кандидатур будет принято на ближайшей сессии Харьковского городского совета", - отмечается в сообщении.

Теги: #свитолина #ярославский #харьков
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