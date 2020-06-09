События

17:18 09.06.2020

Словакия открывает границы для 16 стран Европы

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В Словакии снимают пограничные ограничения для путешествий в ряд европейских стран, сообщил во вторник премьер страны Игор Матович.

Согласно его заявлению, теперь границы Словакии открыты для поездок в Германию, Лихтенштейн, Швейцарию, Словению, Хорватию, Болгарию, Грецию, Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Норвегию, Данию и Исландию, а также на Кипр и Мальту.

По словам Матовича, эти страны считаются безопасными для словацких туристов, как и их жители не представляют угрозы для Словакии.

На прошлой неделе Словакия открыла границы с соседними странами - Чехией, Австрией и Венгрией.

Словакия не была серьезно затронута пандемией коронавируса COVID-19. С начала вспышки инфекции в стране диагностировали всего 1531 случай заражения коронавирусом, 28 заразившихся скончались.

Теги: #словакия #граница
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