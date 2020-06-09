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17:09 09.06.2020

Венедиктова обсудила с послами стран Балтии и Скандинавии защиту инвестиций

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Венедиктова обсудила с послами стран Балтии и Скандинавии защиту инвестиций

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе встречи в Офисе генпрокурора обсудила актуальные вопросы и перспективы сотрудничества с послами Норвегии, Латвии, Финляндия, Эстонии в Украине, временно поверенным в делах Литвы в Украине и первым секретарем посольства Швеции в Украине, сообщается на сайте Офиса генпрокурора во вторник.

"Мы хотим быть понятными для европейских стран, поэтому мы открыты для встреч и любых вопросов. В своей работе мы сосредоточены на главном - организации эффективной работы правоохранительной системы, чтобы соответствовать запросу общества на справедливость", - отметила Венедиктова.

Одним из важных направлений работы она назвала защиту инвестиций.

"Для эффективной работы в этом направлении в Офисе генпрокурора сейчас создается Управление защиты инвестиций, главной задачей которого будет защита бизнеса от давления", - подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова также проинформировала послов, что реформа органов украинской прокуратуры продолжается, и ее вектор не менялся.

Послы, со своей стороны, отметили, что готовы и в дальнейшем помогать, поскольку также заинтересованы в успехе реформ в Украине в целом и прокуратуры в частности, говорится в сообщении.

Теги: #венедиктова #послы #прокуратура
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