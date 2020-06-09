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16:58 09.06.2020

Китай передал Украине еще одну партию гумпомощи - МИД

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Китай передал Украине еще одну партию гумпомощи - МИД

В Украину прибыла очередная партия гуманитарной помощи от правительства Китайской Народной Республики с широким спектром медицинских изделий, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Гуманитарный груз включает широкий спектр медицинских изделий, а именно: тест-системы для диагностики коронавируса (50016 единиц), медицинские маски (50 тыс. единиц), медицинские защитные очки (30 тыс. единиц), бесконтактные термометры (1 тыс. единиц), медицинские хирургические маски (200 тыс. единиц), медицинские защитные костюмы (30 тыс. единиц), одноразовые медицинские перчатки (50 тыс. единиц)", - говорится в сообщении МИД во вторник.

Как отметили в министерстве, получение гумпомощи стало результатом тесных контактов между Украиной и Китаем на высоком и самом высшем уровнях в вопросах преодоления коронавирусной болезни.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что своевременная и масштабная помощь от правительства Китая в значительной степени способствует поддержанию усилий Украины в борьбе с распространением COVID-19, и поблагодарил китайскую сторону.

Также глава МИД выразил уверенность, что та доверительная, открытая и дружественная атмосфера, которая сложилась в отношениях между Украиной и Китаем, и в дальнейшем будет укрепляться и способствовать всестороннему развитию украинско-китайского стратегического партнерства.

Как сообщалось, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Послом КНР в Украине Фань Сяньжуном вопросы двустороннего взаимодействия в борьбе с COVID-19 и обратился с просьбой к правительству Китая выделить Украине дополнительную помощь в виде тест-систем, медицинского оборудования и лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни. 1 апреля правительство Китая передало Украине первую партию гуманитарной помощи, которая включала тест-системы, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры и др.

Теги: #коронавирус #китай #гумпомощь
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