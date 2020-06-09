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16:07 09.06.2020

В Киеве проректор университета задержан на взятке в 220 тыс. грн

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В Киеве проректор университета задержан на взятке в 220 тыс. грн

Правоохранители в Киеве разоблачили коррупционную деятельность проректора частного университета, который требовал 224 тыс. грн неправомерной выгоды, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Правоохранители установили, что за поступление иностранцев в университет и решение вопроса о получении виз, что дают им разрешение для въезда на территорию Украины, педагог требовал 224 тыс. грн неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

Так, сегодня, 9 июня, проректора задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч.4 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Теги: #киев #университет #коррупция #полиция
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Интерфакс-Украина
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