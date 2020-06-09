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15:36 09.06.2020

Польша передала военному госпиталю в Киеве медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

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Польша передала военному госпиталю в Киеве медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

Фонд международной солидарности передал главному военному госпиталю в Киеве медицинское оборудование для борьбы с COVID-19 стоимостью 500 тыс. грн, сообщает посольство Польши в Украине.

"Солидарность - это проверенная польская вакцина против коронавируса", - сказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцки, говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

Как отмечается, оборудование было приобретено за средства Министерства иностранных дел Польши.

В свою очередь президент Фонда международной солидарности Рафал Дзеньчоловский подчеркнул, что передача помощи в Киеве завершает цикл проектов фонда во Львове, Виннице и Бердичеве общей стоимостью 500 тыс. злотых.

Теги: #госпиталь #польша #медоборудование #гумпомощь
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