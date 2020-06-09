Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже 10 дней подряд

Число новых заболевших COVID-19 за сутки, усредненное за последние семь и 14 дней, растет 10 дней подряд. В частности, по недельной статистике последние два дня зафиксированы рекорды заболеваемости с момента начала эпидемии в стране.

Как свидетельствуют данные Минздрава, 29 мая Украина вышла на среднесуточный локальный минимум заболевших за последнюю неделю в 375 чел., однако 6 июня этот показатель вернулся к старому пику в 475 чел., когда вводились первые послабления, а 8 июня достиг нового максимума в 502 чел.

На 29 мая был зафиксирован и суточный локальный минимум заболевших в среднем за две недели – 382 чел., однако теперь это значение ухудшилось до 448 чел., вернувшись на уровень трехнедельной давности. Пик заболеваемости в Украине по этому показателю был 10 мая и составлял 474 новых заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Помимо этого, последние шесть дней непрерывно и достаточно быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая – число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тыс., а на 8 июня достиг уже 14,63 тыс., хотя на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. потребовалось полмесяца.

Минздрав также сообщил, что с 31 мая Киев перестал соответствовать установленным правительствам признакам для послабления карантина: инцидентность (среднее число новых больных за последние семь дней) превысила 12 чел. на 100 тыс. населения и к 9 июня составляла уже 15,23.

С 4 июня к числу "нарушителей" признаков послабления карантина добавилась Житомирская область, с 8 июня – Закарпатская и Черниговская, а 9 июня Черниговскую сменила Тернопольская область. Помимо них и Киева, еще четыре области давно нарушают показатели для послабления карантина - Львовская, Ривненская, Волынская и Черновицкая, а три – Киевская, Черниговская и Ивано-Франковская – в шаге от него с показателями 11,70-11,95.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки, а с 10 июня смогут начать работу базы отдыха.

В то же время 3 июня Кабмин постановил, что в случае нарушения признаков для ослабления карантина в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС собирается внеочередно и принимает решение об отмене ослаблений некоторых противоэпидемических мер, исходя из результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.