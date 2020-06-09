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13:50 09.06.2020

Правила отдыха детей в условиях коронавируса должны быть тщательно продуманы – Зеленский

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Правила отдыха детей в условиях коронавируса должны быть тщательно продуманы – Зеленский

За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций, поэтому работа таких учреждений в условиях эпидемии коронавируса сопряжена с повышенными рисками, отметили на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - подчеркнул на совещании во вторник Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что ежегодно в летних лагерях Украины отдыхает 1-1,2 млн детей. Он добавил, что Кабинет министров уже разрешил работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство внимательно относится к информации ВОЗ об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и о том, что наибольшей угрозой сегодня является самоуспокоение.

Теги: #отдых #зеленский #коронавирус
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