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13:32 09.06.2020

Показатель инцидентности COVID-19 превышает норму в 7 областях и Киеве

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Показатель инцидентности COVID-19 превышает норму в 7 областях и Киеве

Показатель инцидентности COVID-19 (количество новых случаев заболевания за последние семь дней) по состоянию на 9 июня превышает норму в семи областях и Киеве, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, при допустимой норме менее 12 на 100 тыс. чел. в Киеве этот показатель составляет 15,23, в Волынской области – 16,58, Житомирской – 13,17, Закарпатской – 16,67, Львовской – 19,00, Ривненской – 23,51, Тернопольской – 12,04, Черновицкой – 35,40.

Еще в трех областях - Ивано-Франковской, Киевской и Черниговской - показатель инцидентности близок к критической отметке (более 10 на 100 тыс. чел.).

В то же время все регионы Украины соответствуют требованиям Минздрава по загруженности коек в больницах (<50%) и охвату тестированием (более 12 на 100 тыс. чел.), необходимых для ослабления карантинных мер, введенных ранее для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Теги: #коронавирус #украина
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