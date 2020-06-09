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13:26 09.06.2020

В Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронвируса, заболел 21 человек

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В Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронвируса, заболел 21 человек

В Золотоношском психоневрологическом интернате у 21 человека выявили заболевание коронавирусом, в связи с чем проводится эпидемиологическое расследование, сообщил глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар.

"На сегодня 490 зарегистрированных случаев коронавируса. + 21 новый случай в сутки: 2 - г.Черкассы, 1 - Черкасский район, 18 - Золотоношский район. Возгорание возникло в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную ковид сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных", - написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что на данный момент обследовали уже 26 подопечных, у 21 человека обнаружили положительный результат на COVID-19.

"Ведется эпидрасследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции. В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных", - расскзаал Боднар.

По его словам, госпитализированных в учреждения охраны здоровья нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия, сотрудники и подопечные круглосуточно будут находиться в интернате.

Теги: #коронавирус #черкасская_область
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