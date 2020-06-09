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13:14 09.06.2020

В список подозреваемых по делу о сбивании рейса MH-17 может войти и военно-политическое руководство РФ - Енин

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В список подозреваемых по делу о сбивании рейса MH-17 может войти и военно-политическое руководство РФ - Енин

В список подозреваемых в судебном процессе по делу о сбитом самолете рейса MH-17 "Малайзийских авиалиний" могут войти не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавал соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства Российской Федерации, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Насколько мне известно, международная следственная группа, состоящая из следователей и прокуроров из Голландии, Малайзии, Австралии, Бельгии, Украины продолжает досудебное расследование. Я не исключаю, что список подозреваемых будет расширен, и в него войдут не только непосредственные исполнители этого преступления, но и те, кто отдавали соответствующие преступные приказы, вплоть до военно-политического руководства РФ", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Енин также напомнил, что дело о сбивании Боинга "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом является частью иска Украины в Международный суд ООН, и осенью россияне подадут контрмеморандум.

"То есть процесс продолжается, и это является достаточно ярким свидетельством неотвратимости наказания, справедливости за преступления террористического характера", - подчеркнул замминистра.

На вопрос о том, верит ли он в то, что на скамье подсудимых по этому делу реально окажется высшее военное руководство РФ, заместитель министра подчеркнул, что Украина очень тщательно формирует свои юридические позиции, собирает доказательства, обеспечивает коммуникацию с международными партнерами и рассчитывает на объективность, беспристрастность как нидерландской судебной ветви власти, так и судей Международного суда ООН.

"Каждый большой путь начинается с маленького шага. Мы верим в то, что все увидят, что справедливость существует, но для этого мы очень тщательно формируем наши юридические позиции, собираем доказательства, обеспечиваем коммуникацию с нашими международными партнерами и рассчитываем на объективность, беспристрастность как нидерландской судебной ветви власти, так и судей Международный суд ООН", - пояснил Енин.


Полный текст интервью с Ениным будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #mh_17 #енин #мид
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