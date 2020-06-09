В Харькове вывесили растяжку "white lives matter", полиция проводит проверку

Общественная организация "Фрайкор" вывесила на мосту в Харькове растяжку с надписью "white lives matter" в знак протеста против внимания, которое украинские СМИ уделяют проходящим в США и других странах массовым акциям против расизма и полицейского насилия в связи с гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

"В Украине наибольшую ценность может иметь только жизнь граждан Украины. Поэтому сегодня нашим лозунгом является white lives matter. В противовес любым попыткам левых протянуть в Украине непонятные и деструктивные идеи", - пояснила организация в своем "Телеграм-канале".

Как сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сейчас правоохранители проводят проверку по этому факту.

"В Шевченковский отдел полиции из службы 102 поступило сообщение о том, что на Зоологическом мосту представители общественной организации развесили плакат с некорректным лозунгом.

С соответствующей информацией обратилась 40-летняя женщина.

Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Проводится проверка", - сказали в отделе коммуникаций.