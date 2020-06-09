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12:03 09.06.2020

В Киеве пьяный молодой человек проник в резиденцию иностранного посла, украл ключи от внедорожника и устроил ДТП на Андреевском спуске

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В Киеве пьяный молодой человек проник в резиденцию иностранного посла, украл ключи от внедорожника и устроил ДТП на Андреевском спуске

В Киеве правонарушитель в состоянии опьянения проник в резиденцию посла иностранного государства, похитил ключи от внедорожника и протаранив ворота скрылся на нем, однако уже через несколько минут правоохранители разыскали беглеца, а по факту происшествия начали уголовное производство.

"Около 9 часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончаренко, что в Подольском районе. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции и кинолог со служебной собакой", - сообщает во вторник пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

По информации начальника столичного главка полиции Андрея Крищенко, на месте правоохранители установили, что незнакомец перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника "Мицубиси Паджеро". Далее злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, оставив авто.

"«Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских, служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку от автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление", - сообщил Крищенко.

Подозреваемый задержан, по данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #посол #дтп #кража
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