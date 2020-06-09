Ткаченко просит Шмыгаля рассмотреть вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть на заседании правительства вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры.

"По нашей оценке, от 10-20 млрд грн потеряли креативные индустрии во время кризиса. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания. Нужно вернуть секвестрированные средства на поддержку художников и институтов, которые они представляют. Это первый шаг. Сегодня уже передал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возврата финансирования на поддержку культуры. Сейчас - это 2 млрд. грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения", - написал Ткеченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, далее будет создана концепция, кому именно выделяются эти средства. Среди прочего он отметил, что в связи с кризисом стратегия развития отрасли будет изменена.