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11:43 09.06.2020

Ткаченко просит Шмыгаля рассмотреть вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры

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Ткаченко просит Шмыгаля рассмотреть вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть на заседании правительства вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры.

"По нашей оценке, от 10-20 млрд грн потеряли креативные индустрии во время кризиса. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания. Нужно вернуть секвестрированные средства на поддержку художников и институтов, которые они представляют. Это первый шаг. Сегодня уже передал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю относительно возврата финансирования на поддержку культуры. Сейчас - это 2 млрд. грн. Буду лоббировать оперативное рассмотрение обращения", - написал Ткеченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, далее будет создана концепция, кому именно выделяются эти средства. Среди прочего он отметил, что в связи с кризисом стратегия развития отрасли будет изменена.

Теги: #ткаченко #бюджет #минкультуры
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