События

11:30 09.06.2020

В суде по МН17 обвинение продолжило презентацию расследования

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В суде по МН17 обвинение продолжило презентацию расследования

Обвинение в судебном процесс о сбитом в 2014 году в небе над Донецкой областью малазийском "Боинге" МН17 возобновило доклад о том, как проводилось расследование.

Во вторник в судебном комплексе Схипхола продолжается второй блок судебных слушаний в деле о сбитом "Боинге" рейса МН17 Малазийских авиалиний в рамках так называемого "досудебного слушания", целью которого является установить, готово ли дело к рассмотрению судом по сути.

В понедельник, кроме представителей прокуратуры, также выступила защита одного из четырех обвиняемых – гражданина России Олега Пулатова. Как известно, на скамье подсудимых, кроме Пулатова, должны были быть еще два гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. За все время судебного процесса, который начался 9 марта, ни один из них в суде не появился.

По причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, число присутствующих как в зале суда, так и в пресс-центре жестко ограниченно: в обоих помещениях разрешено находиться не более 30 лицам.

Доклад начал Тэйс Бергер (Thijs Berger), объявив, что в ходе нынешней презентации будут проанализированы данные радара, спутника, альтернативные сценарии случившегося и сценарий того, что произошло на самом деле. По его прогнозам эта презентация займет ведь день судебного заседания.

Процесс ведет председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), с которым заседают Дагмар Костэр (Dagmar Koster) и Хелэйна Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens). Первая фаза суда, которая началась 9 марта, была организационной. Суд рассматривал такие вопросы, как кто представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. Дело состоит из 36 тыс. страниц и "огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране".

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Теги: #мн17 #нидерланды #обвинение #суд
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