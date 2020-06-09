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09:53 09.06.2020

В Украине 394 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 217 выздоровели, 13 ранее заболевших умерли – ЦОЗ

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В Украине 394 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 217 выздоровели, 13 ранее заболевших умерли – ЦОЗ

394 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 217 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 463 новых случаях инфицирования за сутки, 7 июня – о 485 заболевших, 6 июня – о 550 новых инфицированных, 5 июня – о 553 новых больных.

Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины во вторник утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 27 856 человека, 12 412 выздоровели, 810 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 14 634 человек, что на 164 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 49, в Закарпатской области - 39 и в Житомирской области -38 случаев.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, в общем в стране заболели 2 003 ребенка и 5 135 медиков.

На амбулаторном лечении находятся 19 614 пациентов, из них 1 677 детей и 4 153 медработников. Всего нуждались в госпитализации 8 242 человека, из них 326 детей и 982 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2 896 медработников и 897 детей. 40 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Теги: #коронавирус #цоз #минздрав
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