Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, еще в 3 не изменилось

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в семи из 24 областей Украины.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром в 3трех областях Украины число заболевших не изменилось, а в остальных 15 – возросло.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 за сутки во Львовской области – 49, в Закарпатской области - 39 и в Житомирской области - 38 случаев, выздоровления - в Днепропетровской (77), Ивано-Франковской (45) и в Киеве (37).

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 25 новых случаев заболевания Covid-19 и 1 случай смерти, сейчас в области болеет 427 человек (на 24 больше за сутки);

- в Волынской области - 34 случая заболевания и 1 - смерти, сейчас болеет 780 человек (на 33 больше за сутки);

- в Днепропетровской области новых случаев заболевания и смерти не было, 77 человек выздоровели, сейчас болеет 320 человек (на 77 меньше за сутки);

- в Донецкой области 4 человека заболели, новых случаев смерти и выздоровления зафиксировано не было, сейчас болеет 108 человек (на 4 больше за сутки);

- в Житомирской области 38 новых случаев заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 419 человек (на 38 больше за сутки);

- в Закарпатской области 39 человек заболели, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 787 человек (на 39 больше за сутки);

- в Запорожской области 3 человека заболели, 4 – выздоровели, новых случаев смерти не было, сейчас болеет 195 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 20 человек заболели, 45 - выздоровели, сейчас болеет 522 человека (на 25 меньше за сутки);

- в Киеве подтверждено 33 новых случая заболевания Covid-19, 2 – смерти и 37 выздоровели, сейчас в столице болеет 2 519 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Киевской области 24 человека заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 1 222 человека (за сутки на 24 больше);

- в Кировоградской области 3 новых случая заболевания, 1 - смерти, сейчас болеет 112 человек (на 2 больше за сутки);

- в Луганской области, как и сутки ранее, новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 11 человек;

- во Львовской области 49 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 7 - выздоровления, сейчас болеет 1 607 человек (на 40 больше за сутки);

- в Николаевской области, как и сутки ранее, новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 107 человек;

- в Одесской области 8 человек заболели, новых случаев смерти и выздоровления не было, сейчас болеет 616 человек (на 8 больше за сутки);

- в Полтавской области новых случаев заболевания и смерти не было, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 5 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Ривненской области 23 новых случаев заболевания, 4 - смерти и 4 - выздоровления, сейчас болеют 957 человек (на 15 больше за сутки);

- в Сумской области 5 новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 35 человек (на 5 больше за сутки);

- в Тернопольской области 11 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 292 человека (на 11 больше за сутки);

- в Харьковской области 18 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 24 – выздоровления, сейчас болеет 654 человек (за сутки на 8 меньше);

- в Херсонской области, как и сутки ранее, новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 4 человека;

- в Хмельницкой области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 1 человек выздоровил, сейчас болеет 167 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Черкасской области 21 человек заболели, сейчас болеет 126 человек (на 21 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 31 новых случая заболевания Covid-19, и 17 случаев выздоровления, сейчас в области болеет 2 427 человек (на 14 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 5 новых случаев заболевания, новых случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеет 215 человек (на 5 больше за сутки).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 394 новых случев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 217 выздоровел.

В настоящее время в Украине COVID-19 болеют 14,634 тыс. чел., что на 164 больше, чем сутками ранее.