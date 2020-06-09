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09:31 09.06.2020

В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 людей подтвердили коронавирус, двое заболевших умерли

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В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 людей подтвердили коронавирус, двое заболевших умерли

В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 людей подтвердили коронавирус, два заболевших с COVID-19 умерли, выздоровели 37 жителей, сообщил мэр столицы Виталий кличко.

"Друзья! Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась на 33 человека. Среди них один медик. Двое больных умерли. Сегодня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек", - написал Кличко на странице в Фейсбуке в понедельник утром.

Он добавил, что среди заболевших: 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет и 12 мужчин от 19 до 73 лет. Кроме того, среди заболевших один мальчик, которому 9 лет.

Всего в больницы столицы госпитализировали 5 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели, по словам мэра, 925 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе - 7. В Оболонском и Подольском - по 5 случаев", - подытожил Кличко.

Как сообщалось, 394 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро вторника, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 217 выздоровели.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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