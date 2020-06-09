События

09:30 09.06.2020

В Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на работу

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В Ирландии в понедельник открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом в марте, передают местные СМИ.

"Сегодня отличный день у нашей страны. Это день надежды", - сказал в интервью телерадиокомпании RTE министр здравоохранения Саймон Харрис.

На работу на данном этапе позволено выйти тем ирландцам, которые могут сохранять социальную дистанцию на рабочем месте.

Также ирландцам разрешили ходить друг к другу в гости, но собираться можно группами до шести человек. Уехать от своего дома можно на 20 километров, а в случае непредвиденных обстоятельств, разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.

Тем не менее, Харрис призывает ирландцев пока что пореже ходить в гости в родным и близким.

В Ирландии за время пандемии скончались более 1,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, пик заражений пришелся на середину апреля. В конце прошлой недели премьер Ирландии Лео Варадкар объявил, что процесс снятия ограничений будет ускорен.

Теги: #карантин #ирландия #коронавирус
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