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09:29 09.06.2020

Франция не будет вводить повторную общую изоляцию даже при второй волне Covid-19 - ученый

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При разных сценариях дальнейшего развития эпидемии коронавируса во Франции научный совет по борьбе с Covid-19 не предусматривает повторного режима изоляции, сообщил председатель совета Жан-Франсуа Дельфрэсси изданию Le Parisien в пятницу.

"Что бы ни произошло, нельзя будет повторить повсеместную изоляцию во Франции", - заявил ученый.

"Первый раз она была необходимой, у нас не было выбора, но цена, которую приходится платить, слишком высока", - объяснил Дельфрэсси.

Вместе с тем он указал на то, что "вирус по-прежнему циркулирует в стране", и новый всплеск эпидемии осенью возможен. Поэтому, по его мнению, власти должны подготовить "большой превентивный план".

Научный совет по борьбе с Covid-19 предусматривает четыре сценария дальнейшего развития санитарного кризиса, но повторный режим изоляции всего населения не предлагается ни в одном из них. Он отвергается даже в случае повторной волны эпидемии.

Ранее финансовая группа Cofidis опубликовала анализ покупательской способности населения, согласно которому примерно четверо французов из десяти (41%) заявляют, что понесли потери в результате экономического кризиса, спровоцированного пандемией Covid-19.

Это, в первую очередь, затронуло наиболее уязвимые категории активного населения - мелких коммерсантов и предпринимателей, рабочих.

Явное большинство французов полагает, что их покупательская способность не улучшится в ближайшие месяцы. Таковых, по данным Cofidis, почти 80%.

По мнению 62% опрошенных, их финансовое положение будет ухудшаться. Обеспокоены своим профессиональным будущим 48%.

Теги: #коронавирус #франция
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