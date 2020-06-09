События

09:10 09.06.2020

Спутниковые снимки Уханя могут свидетельствовать о распространении COVID-19 уже в августе 2019 года - исследование

2 мин читать

Спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане, а также тенденции поиска в интернете показывают, что COVID-19, возможно, начал распространяться в Китае еще в августе 2019 года.

Специалисты из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц в Ухане в период с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года, а также тенденции поиска в интернете.

В ходе исследования ученые обнаружили "резкое увеличение" транспорта на больничных парковках, начиная с августа 2019 года. Самое большое число автомобилей было зафиксировано в декабре 2019 года.

Кроме того, анализ показал всплеск поисковых запросов в китайской поисковой системе Baidu со словами "кашель" и "диарея" примерно за три недели до появления подтвержденных случаев COVID-19 в конце 2019 года, говорится в исследовании.

"Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание-диарею (...) и теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для COVID-19", - заявил CNN главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

"Хотя мы не можем подтвердить, был ли увеличенный объем (транспорта - ИФ) непосредственно связан с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что появление произошло до идентификации на рынке морепродуктов "Хуанань"", - сказал Браунштейн.

"Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера", - отметил он.

Коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. До сих пор доподлинно неизвестно был ли рынок "Хуанань" источником распространения COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с тех пор вирусом по всему миру заразились 7 млн. 119 тыс. 454 человека, скончались 406 тыс. 540.

Теги: #коронавирус #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 09.06.2020
В Украине 394 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 217 выздоровели, 13 ранее заболевших умерли – ЦОЗ

В Украине 394 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 217 выздоровели, 13 ранее заболевших умерли – ЦОЗ

09:45 09.06.2020
Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, еще в 3 не изменилось

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, еще в 3 не изменилось

09:31 09.06.2020
В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 людей подтвердили коронавирус, двое заболевших умерли

В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 людей подтвердили коронавирус, двое заболевших умерли

09:30 09.06.2020
В Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на работу

В Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на работу

09:29 09.06.2020
Франция не будет вводить повторную общую изоляцию даже при второй волне Covid-19 - ученый

Франция не будет вводить повторную общую изоляцию даже при второй волне Covid-19 - ученый

09:22 09.06.2020
Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%

Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%

06:35 09.06.2020
Смертность от коронавируса в США к августу может превысить 145 тыс. человек

Смертность от коронавируса в США к августу может превысить 145 тыс. человек

05:41 09.06.2020
За сутки в Ровенской области зарегистрировано 20 новых случаев инфицирования COVID-19

За сутки в Ровенской области зарегистрировано 20 новых случаев инфицирования COVID-19

03:39 09.06.2020
На Буковине подтвержден ещё 31 случай коронавируса, 17 выздоровели

На Буковине подтвержден ещё 31 случай коронавируса, 17 выздоровели

01:37 09.06.2020
В двух селах Одесской области из-за вспышки СОVID-19 вводят особый режим и устанавливают карантинные КПП

В двух селах Одесской области из-за вспышки СОVID-19 вводят особый режим и устанавливают карантинные КПП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина привлекла к работе политгруппы ТКГ в качестве представителей ОРДЛО журналистов Гармаша и Казанского, врача Либстера и юриста Горана

В Украине 394 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 217 выздоровели, 13 ранее заболевших умерли – ЦОЗ

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 6 областях Украины, еще в 3 не изменилось

В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 людей подтвердили коронавирус, двое заболевших умерли

С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина привлекла к работе политгруппы ТКГ в качестве представителей ОРДЛО журналистов Гармаша и Казанского, врача Либстера и юриста Горана

В Винницкой области пиротехники уничтожили 730 единиц взрывоопасных предметов времен войны

КНДР решила прервать все межкорейские контакты

В ДТП в Житомирской области погибло 4 человека, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы

С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ

На Донбассе за минувшие сутки ранен украинский военнослужащий, зафиксировано 11 обстрелов

Военные базы в Грузии будут обустроены по стандарту США и НАТО

Нью-Йорк приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений

Артист Ефремов задержан после ДТП в Москве, проходит медосвидетельствование

Дефицит бюджета США в этом фингоду приближается к $2 трлн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА