События

08:35 09.06.2020

В Винницкой области пиротехники уничтожили 730 единиц взрывоопасных предметов времен войны

1 мин читать
В Винницкой области пиротехники уничтожили 730 единиц взрывоопасных предметов времен войны

В Винницкой области пиротехники во время обследования территории парковой зоны пиротехники ГСЧС обнаружили, изъяли и уничтожили 730 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 июня в парковой зоне с.Спичинцы Погребищенского района пиротехническим подразделением ГСЧС при обследовании территории обнаружено и изъято 628 единиц ВНП времен Второй мировой войны. 7 июня в ходе проведения работ дополнительно выявлено 102 единицы ВНП, которые 8 июня обезврежены", – сказано в сводке на сайте ведомства во вторник утром.

По информации ГСЧС всего в течение 6 - 8 июня пиротехническим подразделением уничтожено 730 единиц ВНП.

"Территория обследована, работы завершены", – констатировали в ведомстве.

Теги: #гсчс #винницкая #боеприпасы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:02 08.06.2020
В Винницкой области пиротехники изъяли более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

В Винницкой области пиротехники изъяли более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

08:48 27.05.2020
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 21000 взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 21000 взрывоопасных предметов

06:57 24.05.2020
Пиротехники ГСЧС уничтожили артиллерийский  снаряд и ручную гранату времен Второй мировой войны

Пиротехники ГСЧС уничтожили артиллерийский  снаряд и ручную гранату времен Второй мировой войны

18:17 21.05.2020
В Хмельницкой области в результате оползня канализационного коллектора один человек погиб, еще один пострадал

В Хмельницкой области в результате оползня канализационного коллектора один человек погиб, еще один пострадал

11:10 21.05.2020
Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

Глава ГСЧС Чечеткин задекларировал 1,4 млн грн доходов за 2019 год

20:18 19.05.2020
В Скадовске спасены два дельфина, оказавшиеся в ловушке в Джарылгачском заливе

В Скадовске спасены два дельфина, оказавшиеся в ловушке в Джарылгачском заливе

17:50 18.05.2020
В Одессе частично обрушилась стена жилого дома, информация о пострадавших уточняется - ГСЧС

В Одессе частично обрушилась стена жилого дома, информация о пострадавших уточняется - ГСЧС

07:03 18.05.2020
В Хмельницкой области саперы уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который нашли в реке "черные" археологи – ГСЧС

В Хмельницкой области саперы уничтожили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который нашли в реке "черные" археологи – ГСЧС

18:02 11.05.2020
В Николаевской области второй раз за сутки возник пожар на полигоне твердых отходов - ГСЧС

В Николаевской области второй раз за сутки возник пожар на полигоне твердых отходов - ГСЧС

13:05 09.05.2020
В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

В Киеве спасатели проводят дезинфекцию в парке Вечной славы и на Аллее Героев Крут - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ: температурный скрининг, маска и соблюдение социальной дистанции обязательны

На Донбассе за минувшие сутки ранен украинский военнослужащий, зафиксировано 11 обстрелов

Зеленский: правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

ПОСЛЕДНЕЕ

КНДР решила прервать все межкорейские контакты

В ДТП в Житомирской области погибло 4 человека, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы

С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ: температурный скрининг, маска и соблюдение социальной дистанции обязательны

На Донбассе за минувшие сутки ранен украинский военнослужащий, зафиксировано 11 обстрелов

Смертность от коронавируса в США к августу может превысить 145 тыс. человек

За сутки в Ровенской области зарегистрировано 20 новых случаев инфицирования COVID-19

Военные базы в Грузии будут обустроены по стандарту США и НАТО

На Буковине подтвержден ещё 31 случай коронавируса, 17 выздоровели

Нью-Йорк приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений

В двух селах Одесской области из-за вспышки СОVID-19 вводят особый режим и устанавливают карантинные КПП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА