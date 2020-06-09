В Винницкой области пиротехники уничтожили 730 единиц взрывоопасных предметов времен войны

В Винницкой области пиротехники во время обследования территории парковой зоны пиротехники ГСЧС обнаружили, изъяли и уничтожили 730 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"6 июня в парковой зоне с.Спичинцы Погребищенского района пиротехническим подразделением ГСЧС при обследовании территории обнаружено и изъято 628 единиц ВНП времен Второй мировой войны. 7 июня в ходе проведения работ дополнительно выявлено 102 единицы ВНП, которые 8 июня обезврежены", – сказано в сводке на сайте ведомства во вторник утром.

По информации ГСЧС всего в течение 6 - 8 июня пиротехническим подразделением уничтожено 730 единиц ВНП.

"Территория обследована, работы завершены", – констатировали в ведомстве.