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07:45 09.06.2020

С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ: температурный скрининг, маска и соблюдение социальной дистанции обязательны

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С 10 июня в районе ООС частично восстанавливается работа КПВВ: температурный скрининг, маска и соблюдение социальной дистанции обязательны

Со среды, 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11.00 до 14.00, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Завтра, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке во вторник утром.

В штабе подчеркнули, что пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 и осуществляться: для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка" - дорожный коридор "Донецк – Курахово"; для пешего сообщения через КПВВ "Станица Луганская" - дорожный коридор "Станица Луганская - Счастье – Новоайдар".

В информации также отмечается, что при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию с гражданами будет проводиться температурный скрининг. "Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки", – добавили в штабе.

Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома", или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20 мая 2020.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

- при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);

- которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

"Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в составлении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации", – сказано в сообщении.

Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.

Теги: #кпвв #открытие #донбасс
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