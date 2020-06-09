На Донбассе за минувшие сутки ранен украинский военнослужащий, зафиксировано 11 обстрелов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 11 обстрелов украинских позиций, вследствие чего ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, с начала текущих суток зафиксировано 4 обстрела, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке во вторник.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники совершили обстрел позиций ООС неподалеку Новотроицкого с использованием 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Такие же гранатометы были задействованы около Марьинки.

По украинским позициям в районе Водяного осуществлялся огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Богдановки обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды открывали огонь по опорным пунктам ООС вблизи Орехово. Для обстрелов применялись минометы калибра 120-мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По позициям неподалеку Новолуганского дважды велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Новоалександровки - из ручных противотанковых гранатометов. У Хутора Вольного и Майского были применены гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По данным украинской разведки, 8 июня было уничтожено трех российских наемников.

В штабе отметили, что с начала текущих суток режим прекращения огня был нарушен 4 раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь из минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем по украинским опорным пунктам неподалеку Орехово. Также гранатометы различных систем применялись вблизи Новолуганского и Шумел.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из станковых противотанковых гранатометов были обстреляны оборонительные укрепления на подступах к Марьинке.

"За текущие сутки потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", – добавили в штабе.