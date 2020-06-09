Смертность от коронавируса в США к августу может превысить 145 тыс. человек

К августу текущего года число скончавшихся от COVID-19 в США может достичь 145 тыс. 728 человек, с таким прогнозом выступил Вашингтонский университет.

Это на 5 тыс. превышает его предыдущий прогноз.

В настоящее время число жертв коронавируса в Соединенных Штатах, по данным американского университета Джонса Хопкинса, составляет 110 тыс. 932 человека, инфицированных с начала пандемии - 1 млн. 956 тыс. 499.

Всего в мире по состоянию на 04:00 по киевсковскому времени вторника от COVID-19 умерли 405 тыс. 168 человек, заразились 7 млн 085 894, сообщил университет Хопкинса.