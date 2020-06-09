За сутки в Ровенской области зарегистрировано 20 новых случаев инфицирования COVID-19

За понедельник, 8 июня, в Ровенской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество больных почти 2,1 тыс. человек, сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 8 июня на Ровенщине зарегистрировано 20 новых случаев заболевания COVID-19", – написал он на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Коваль отметил, что зарегистрированные инфицированные это больные из Ривно - 3; Дубно - 5; Вараша - 1; Березневского района - 5 (Березное - 2, с.Зирне - 2, с.Колодязне - 1); Рокитневского района - 4 (с.Томашгород - 3, с.Карпиловка - 1); Ривненского района - 1 (с.Шпанив); Сарненского района - 1 (с.Ивановка). Возраст больных от 5 до 61 года.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2093 случая заболевания коронавирусной болезни. Из них в инфекционных отделениях находится 138 пациентов", – уточнил глава ОГА.

Также он добавил, что 8 июня от коронавируса умер 78-летний житель Ровенского района (с.Ходосы). Всего в области от COVID-19 зафиксировано 44 летальных случая.

"Преодолели болезнь 1098 жителей области. В работе лаборатории остается 52 образца", – написал Коваль.