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04:37 09.06.2020

Военные базы в Грузии будут обустроены по стандарту США и НАТО

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Военные базы в Грузии будут обустроены по стандарту США и НАТО

Все существующие в Грузии военные базы будут обустроены по единым стандартам, как в США и странах НАТО, заявил в понедельник министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

"По моему поручению, по единому стандарту будут обустроены абсолютно все базы, как это существует в США", - сказал министр, отметив, что Грузия взяла тот же стандарт, что и в американской армии и ведущих странах НАТО.

Гарибашвили не уточнил сроки, которые потребуются на завершение этого процесса.

В целом говоря о нынешних Силах обороны Грузии, он сообщил, что в текущем году на вооружение будет потрачено из оборонного бюджета от 100 до 120 млн лари (от более $33 млн до $40 млн).

При этом он напомнил о продолжающейся совместной с США программе подготовки грузинских военнослужащих GDRP (программа готовности обороны Грузии), в рамках которой при участии американских военных инструкторов ведется подготовка пехотных батальонов с акцентом на ведение оборонительных действий.

"После завершения этой программы, у нас будет возможность самим, без всякой помощи и без инструкторов, продолжить подготовку нашей армии", - подчеркнул Гарибашвили.

Теги: #грузия #военніе #нато
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