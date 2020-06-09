На Буковине подтвержден ещё 31 случай коронавируса, 17 выздоровели

В Черновицкой области за воскресенье, 8 июня, лабораторно подтвержден еще 31 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 17 больных, сообщил глава ОГА Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 8 июня, официально подтвержден еще 31 случай заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 282 образцов", – написал Осачук на своей странице в Фейсбуке в воскресенье вечером.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3729 человек.

Глава ОГА отметил, что также зафиксировано 17 случаев выздоровления буковинцев за сутки. "Они дважды получили отрицательный результат тестов", – уточнил Осачук.