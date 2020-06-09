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02:22 09.06.2020

Нью-Йорк приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений

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Нью-Йорк приступил к первому этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений

Нью-Йорк, который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в США, с понедельника начал возобновлять работу, сообщает британское издание The Guardian.

По данным издания, в городе начинается первый этап снятия ограничений. Теперь работу могут возобновить строительные площадки и магазины розничной торговли. Отмечается, что на рабочие места вернуться порядка 400 тыс. человек. The Guardian сообщает, что меры, призванные сдержать распространение вируса, остаются в силе - необходимо носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию с окружающими.

Тем не менее, салоны красоты, спортзалы, театры и рестораны остаются закрытыми.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что некоторые магазины будут работать только для доставки и покупок через специальное окно для заказов. Все еще остаются закрытыми люксовые магазины в Манхэттене.

Сообщается, что метро теперь будет работать в обычном, а не сокращенном режиме. Однако поезда не будут ходить с 1:00 до 5:00 по местному времени для проведения дезинфекции.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо совершил поездку на метро в ознаменование дня открытия Нью-Йорка. Он сообщил жителям города, что передвижение подземным транспортом является безопасным.

"Если они (жители - ИФ) используют санитайзер и маски, то все будет хорошо", - цитирует AP слова Куомо.

Отмечается, что за последние дни суточный показатель случаев заражения в Нью-Йорке сократился примерно в два раза. Если в начале апреля прирост заразившихся каждый день составлял в среднем 6 тыс., то сейчас количество новых выявленных инфицированных составляет 200-300 за сутки. Также отмечается спад числа случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

"Это то место, в котором сложнее всего было начать возвращение (к нормальной жизни - ИФ), и, тем не менее, Нью-Йорк настолько силен и устойчив, что мы возвращаемся", - цитирует AP слова мэра города Билла де Блазио.

В то же время существует риск того, что активизация экономики города может привести к возобновлению распространения коронавируса.

Кроме того, отмечается, что протесты против расизма, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда и вспыхнувшие по всей стране, в том числе в Нью-Йорке, могут усугубить проблемы, с которыми сталкивается город по мере возвращения к нормальной жизни.

По состоянию на 8 июня, в Нью-Йорке диагностировали более 205 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 22 тыс. инфицированных скончались.

Всего в США выявлено более 2 млн заражений, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом превышает отметку в 112 тыс.

Теги: #сша #нью_йорк #снятие #ограничения
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