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01:37 09.06.2020

В двух селах Одесской области из-за вспышки СОVID-19 вводят особый режим и устанавливают карантинные КПП

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В двух селах Одесской области из-за вспышки СОVID-19 вводят особый режим и устанавливают карантинные КПП

В Одесской области на въездах и выездах сел Дмитровки и Криничное установят контрольно-пропускные пункты в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в Болградской районной государственной администрации.

"По состоянию на 8 июня 2020 в Болградском районе зарегистрировано 34 случая заболевания СОVID-19, в связи с этим принято решение запретить в районе деятельности учреждений культуры, осуществление межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь следования которых проходит через территорию Болградского района, работу учреждений общего среднего образования, осуществляющих подготовку пунктов проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году", – говорится в сообщении на странице Болградской РГА в Фейсбуке.

Отмечается, что 5 июня 2020 комиссией Одесской ОГА проведена проверка медицинских учреждений района и ознакомления с эпидемиологической ситуацией населенных пунктов Дмитровка и Криничное.

"Во исполнение представления главного государственного санитарного врача Одесской области от 05.06.2020 № 04/1350 "Об установлении ограничительных противоэпидемических мероприятий" главам населенных пунктов Дмитровка и Криничная поручено с 9 июня определить места дислокации двух контрольно-пропускных пунктов (карантинных постов), ввести особый режим въезда и выезда в села и организовать их работу, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и тому подобное", – сказано в сообщении.

На период введения особого режима за эти населенные пункты запрещено проведение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутренне областном сообщении, а также проведения религиозных мероприятий и деятельность заведений.

Кроме этого, будет введен учет лиц, въезжающих на территорию Дмитровки и Криничного, будут осуществляться меры по обеспечению их самоизоляции, а также – температурный скрининг водителей, пассажиров и граждан, которые пересекают КПП.

"После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные мероприятия будут ослаблены", – уточнили в РГА.

Теги: #карантин #одесская #коронавирус
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