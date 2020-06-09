События

00:20 09.06.2020

Артист Ефремов задержан после ДТП в Москве, проходит медосвидетельствование

1 мин читать
Артист Ефремов задержан после ДТП в Москве, проходит медосвидетельствование

Виновником аварии с одним пострадавшим в центре Москвы стал заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, он задержан, сообщил "Интерфаксу" начальник Управления информации и общественных связей столичного главка полиции Владимир Васенин.

"Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови", - сказал Васенин.

По его словам, задержанным является артист Михаил Ефремов.

Васенин отметил, что пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение.

По данным полиции, столкновение произошло возле дома 3 на Смоленской площади. "Водитель автомобиля "Джип гранд чероки" допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада". По предварительным данным в результате ДТП пострадал водитель "Лады"", - сказал представитель управления.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы, заключил он.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы.

"Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки" совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Теги: #артист #дтп #москва #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:06 07.06.2020
В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли четыре человека – полиция

В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" погибли четыре человека – полиция

20:11 03.06.2020
В Черкасской области задержан польський мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет

В Черкасской области задержан польський мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет

04:42 01.06.2020
За сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

15:11 30.05.2020
В результате ДТП в Польше погиб украинец – МИД

В результате ДТП в Польше погиб украинец – МИД

12:48 30.05.2020
ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

09:40 30.05.2020
В Харькове в результате ДТП с участием полциейского авто погибли 2 человека

В Харькове в результате ДТП с участием полциейского авто погибли 2 человека

20:58 29.05.2020
Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

Спасатели ликвидировали утечку соляной кислоты, которая произошла в результате ДТП в Харьковской области

11:33 29.05.2020
Офис генпрокурора сообщил об 11 задержанных участниках перестрелки в Броварах

Офис генпрокурора сообщил об 11 задержанных участниках перестрелки в Броварах

17:18 27.05.2020
Москвичам с 1 июня разрешат гулять по очереди три раза в неделю

Москвичам с 1 июня разрешат гулять по очереди три раза в неделю

17:26 25.05.2020
На Кировоградщине с начала года количество аварий с пострадавшими увеличилось почти на треть

На Кировоградщине с начала года количество аварий с пострадавшими увеличилось почти на треть

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

ПОСЛЕДНЕЕ

Дефицит бюджета США в этом фингоду приближается к $2 трлн

Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался - Ткаченко

Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя - Ткаченко

Ляшко: В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

В Великобритании за сутки скончались 55 человек с коронавирусом

Следствие в деле МН17 не говорит, является ли генерал ФСБ РФ Бурлака фигурантом расследования, однако заверяет, что продолжает устанавливать ответственных

В Азербайджане за сутки 323 человека заразились COVID-19, пятеро скончались

В Молдове число жертв коронавируса превысило 350 человек

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Все больше стран мира отменяют введенные в связи с коронавирусом ограничения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА