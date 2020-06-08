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23:44 08.06.2020

Дефицит бюджета США в этом фингоду приближается к $2 трлн

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Дефицит бюджета США в этом фингоду приближается к $2 трлн

Дефицит бюджета США в мае 2020 увеличился более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне возросших расходов государства в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствуют данные Бюджетного управления Конгресса (CBO).

По оценкам CBO, дефицит увеличился в прошлом месяце до $424 млрд. За восемь месяцев финансового года, начавшегося в октябре 2019 года, дефицит бюджета США вырос до $1,9 трлн ($739 млрд годом ранее).

Расходы бюджета США, по оценкам CBO, выросли в мае на 53% - до $598 млрд, главным образом, в связи с мерами, одобренными правительством для стимулирования экономической активности.

Доходы бюджета, как ожидается, сократились в прошлом месяце на 25%, до $175 млрд. Снижение экономической активности привело к сокращению числа занятых и, соответственно, уменьшению сборов по налогу на заработную плату и налогу на доходы физических лиц.

Министерство финансов США опубликует майские данные о бюджете страны 10 июня.

Теги: #бюджет #сво #оценка #сша
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