События

22:25 08.06.2020

Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя - Ткаченко

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Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что вкладывать государственные средства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя, но частные инициативы это вопрос экономики.

"Относительно темы сериалов. Я хотел бы отметить, что в данном случае речь идет не только о языке, но также и об экономике. Я был продюсером сериалов, и наверное один из немногих, кто остановил сотрудничество с россиянами после 2014 года. Это мой личный выбор как частного предпринимателя. Если речь идет о государственных средствах, то вкладывать государственные средства в совместное производство с россиянами нельзя, пока у нас есть страна-агрессор", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "UA: Первый".

В то же время министр отметил, что если говорить о частных инициативах, то это вопрос экономики.

"Если этот сериал продается в Россию, таких фактов очень много, то это позволяет взять больше средств для съемок в Украине, с украинскими актерами, украинскими режиссерами, украинскими сервисами", - добавил он.

Теги: #сериалы #россия #украина #съемка
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