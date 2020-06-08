События

22:11 08.06.2020

Ляшко: В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

1 мин читать
Ляшко: В Украине смягчили правила работы рынков в условиях карантина

В Украине с 8 июня в Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина, определив обязательный набор правил, сообщил на своей странице в Фейсбуке главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко ключевыми правилами работы являются: допуск работников на рынок после термоскрининга; на входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками; один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка; допуск на рынок только в защитной маске; проведение дезинфекции поверхностей; информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", – подчеркнул главный санитарный врач.

"Видите нарушения на рынке - информируйте Госпродпотребслужбу", – добавил Ляшко.

Теги: #работа #карантин #рынки #условия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:50 07.06.2020
Введение карантина было на грани законности – Малюська

Введение карантина было на грани законности – Малюська

19:59 06.06.2020
Авиаперевозчики могут перевозить половину от максимального количества пассажиров на борту самолета -"Gremi Personal"

Авиаперевозчики могут перевозить половину от максимального количества пассажиров на борту самолета -"Gremi Personal"

19:05 06.06.2020
Местные власти демонстрируют ответственность, усиливая карантин из-за сложной эпидемической ситуации в трех областях Украины

Местные власти демонстрируют ответственность, усиливая карантин из-за сложной эпидемической ситуации в трех областях Украины

16:01 06.06.2020
В Житомирской области ужесточают карантин в связи с ростом случаев коронавируса

В Житомирской области ужесточают карантин в связи с ростом случаев коронавируса

20:34 05.06.2020
Криклий обещает запуск более десятка международных авиарейсов из Запорожья после 15 июня

Криклий обещает запуск более десятка международных авиарейсов из Запорожья после 15 июня

19:42 05.06.2020
Во Львове усилят контроль за соблюдением карантина – мэр

Во Львове усилят контроль за соблюдением карантина – мэр

17:14 05.06.2020
НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

НБУ до июня 2021г не будет применять к банкам меры за нарушение ряда требований из-за карантина

20:07 04.06.2020
В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

20:31 03.06.2020
Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

20:17 03.06.2020
В Черниговской области не планируют третьей волны ослабления карантина из-за роста числа заболевших

В Черниговской области не планируют третьей волны ослабления карантина из-за роста числа заболевших

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось только в двух областях Украины, еще в семи не изменилось

Кличко: в Киеве подтверждены 72 новых случая коронавируса, из них 6 у медиков

В Украине 463 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 141 выздоровел, 9 ранее заболевших умерли

Корабли НАТО стягиваются к району крупномасштабных учений BALTOPS-2020 на юго-западе Балтики

ПОСЛЕДНЕЕ

Факт запрета въезда в Украину актера не может служить основанием для запрета фильмов, в которых он снимался - Ткаченко

Вкладывать госсредства в совместное производство сериалов с россиянами нельзя - Ткаченко

В Великобритании за сутки скончались 55 человек с коронавирусом

Следствие в деле МН17 не говорит, является ли генерал ФСБ РФ Бурлака фигурантом расследования, однако заверяет, что продолжает устанавливать ответственных

В Азербайджане за сутки 323 человека заразились COVID-19, пятеро скончались

В Молдове число жертв коронавируса превысило 350 человек

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Все больше стран мира отменяют введенные в связи с коронавирусом ограничения

Еврейская общественность Украины поддерживает Авакова в должности министра внутренних дел

Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА