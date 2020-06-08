В Азербайджане за сутки 323 человека заразились COVID-19, пятеро скончались

В Азербайджане в понедельник зафиксировано 323 случая заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб.

"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 323 человек, пять человек с положительными результатами на COVID-19 скончались. В то же время 228 человек вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.

В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 7876 человек, 4377 - вылечились, 93 - скончались.

В настоящее время в больницах специального режима находятся 3406 человек.

По данным штаба, в Азербайджане проведено 343 391 тест на коронавирус.