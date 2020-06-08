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18:28 08.06.2020

В Молдове число жертв коронавируса превысило 350 человек

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В Молдове число жертв коронавируса превысило 350 человек

В Молдове за сутки от Covid-19 скончались еще семь человек, число умерших от коронавируса увеличилось до 353 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"Сегодня было обработано 568 тестов, из которых 404 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 107 результатов оказались положительными. Все случаи местной передачи. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 9807", - сообщили в министерстве.

В понедельник коронавирус подтвердился еще у семерых медицинских работников. Общее число зараженных медиков достигло 1 787, уточняется в сообщении.

Согласно данным Минздрава Молдовы, в Приднестровье зарегистрировано 1 047 случаев заражения коронавирусом. Однако, по данным оперштаба Приднестровья, в регионе зарегистрировано 1 035 случаев Covid-19, из них 564 человека вылечились, 39 скончались.

Теги: #молдова #коронавирус
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