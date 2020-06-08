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18:19 08.06.2020

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

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Российские наемники 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В понедельник вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшних суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинские воины на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность", - говорится в сводке пресс-центра ООС по состоянию на 17.00 понедельника.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку н.п.Богдановка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ у Водяного враг обстреливал из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По украинским военнослужащих, которые выполняют задачи рядом с Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники два раза открывали огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

По окрестностям Новолуганское агрессор дважды применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по позициям ВСУ у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы.

Теги: #всу #рф #оос
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