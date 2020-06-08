Еврейская общественность Украины поддерживает Авакова в должности министра внутренних дел

Министерство внутренних дел Украины помогает Еврейской конфедерации Украины, а также еврейским общинам и организациям государства осуществлять мониторинг проявлений антисемитизма и оперативно реагирует на правонарушения на почве религиозной и национальной нетерпимости, заявляют в конфедерации.

"Министр Аваков и команда министерства профессионально подходят отдельно к каждому случаю проявлений антисемитизма, информируя нас о ходе и результатах расследований… Еврейская общественность Украины поддерживает Арсена Авакова в должности министра внутренних дел Украины и желает ему плодотворной работы и дальнейших успехов на благо нашей страны", - говорится в заявлении Еврейской конфедерации Украины, обнародованном в понедельник.

В тексте отмечается, что сотрудники правоохранительных органов постоянно проводят контроль ситуации для выявления информации о радикальных настроениях как отдельных лиц, так и организаций. По каждому факту было начато досудебное расследование. Также проводятся оперативно-профилактические отработки мест концентрации радикально настроенных группировок.

"Однако такая слаженная работа МВД не нравится тем политическим силам в Украине, которые хотели бы расшатать ситуацию в стране для осуществления своих интересов. И на этой волне прийти к власти. Ради этого они всячески раздувают отдельные инциденты, которые могли произойти и в любой другой стране. Однако своевременная и решительная реакция руководства МВД не дает им возможности осуществить свои планы", - говорится в заявлнении.

В Еврейской конфедерации Украины подчеркивают, что работа МВД вселяет уверенность в том, что еврейская община Украины имеет надежных защитников и сторонников эволюции гражданского общества на принципах миролюбия и толерантности, нетерпимости к любым проявлениям ксенофобии и межнациональной розни.

"Именно благодаря эффективной деятельности министра Арсена Авакова мы убеждены в том, что еврейская жизнь в Украине будет развиваться и еврейское наследие надежно защищено от вандалов", - говорится в заявлении.