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16:42 08.06.2020

Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы

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Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы

Пляжи в Европе за последние годы стали более чистыми, пишут в понедельник европейские СМИ со ссылкой на доклад Европейского агентства окружающей среды.

Согласно исследованию, почти 85% из 22,2 тыс. пляжей, проверенных организацией в 2019 году, оказались с "отличным" качеством воды.

Кроме того, в докладе отмечается, что качество воды на пляжах в прибрежных зонах в среднем выше, чем на пляжах внутренних водоемов - озер, рек, прудов и так далее.

Больше всего пляжей с высоким качеством воды зафиксировано на Кипре. На 99,1% пляже островного государства вода оценивается как "отличная". На втором месте - Австрия.

В ТОП-5 по чистоте пляжей также вошли популярные у туристов в летнее время - Мальта (почти 98%), Греция и Хорватия (примерно 95%).

Уровень пляжей с "плохим" качество воды в Европе оценивается в 1,3%, согласно докладу. С 2013 года этот показатель улучшился незначительно, тогда он составлял 2%.

Среди стран с наиболее плохим качеством воды на пляжах в Европе - Польша.

"Регулярная проверка и оценка качества воды для купания играют важную роль для обеспечения того, чтобы мы поддерживали уже и так очень высокое ее качество в Европе и при необходимости принимали меры для борьбы с загрязнением воды", - сказал исполнительный директор агентства Ханс Бруйнинкс.

Теги: #ес #вода #пляж
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