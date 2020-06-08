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15:20 08.06.2020

В детсаду в Броварах подтвердили вспышку коронавируса

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В детсаду в Броварах подтвердили вспышку коронавируса

В детском саду "Калинка", что в Броварах Киевской области, подтвержден коронавирус у 9 детей и 3 взрослых, сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЛР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно", - написал он в соцсети Facebook в понедельник.

Сапожко отметил, что детсад был закрыт на обсервацию, а все сотрудники учреждения и родители воспитанников, посещавших садик с 1 июня, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Другие детские сады города продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований.

Теги: #бровары #коронавирус
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